Potonule mu sve lađe: Luka glavni za zabadanje nosa u tuđe živote, Aneli jedva dočekala da ga nagazi zbog Đukića (VIDEO)

Ovo nije očekivao!

Voditelj Milan Milošević saopštio je takmičarima Elite rezultate glasanja za osobu koja najviše zabada nos u tuđe živote.

Treće mesto zauzeo je Uroš Stanić.

- Za rijaliti ej to pozitivno, ali za mene je negativno. On hoda i provocira kad ja pričam sa Majom. Maja njega žali jer je bolestan, to je moje mišljenje. Bavi se lažima i izmišlja - rekao je Asmin.

- Drago mi je da gledaoci imaju reakciju na mene i nakon tri sezone. Moje je pravo, kad hoću zabadaću. Zanimljive su mi neke situacija i zabadam nos da napravim veći haos - rekao je Uroš.

Drugo mesto zauzeo je Ivan Marinković.

- Naravno! I ja sam ga navela dana, on zabada nos u sve živo. Malopre smo imali klasičnu situaciju potencirajuči da smo u vezi da bi Filip ponovio rečenicu ponovo. Mi se svaki put odvojimo kad se nešto desi - rekla je Aneli.

- Drago mi je što sam se vratio na negativne ankete. Nevezano za njih dvojicu smatram da smo na jednom poslu. Bavim se ovim ljudima ovde, napolju me boli uvo za njih. Mislim da je ovo zbog Stanijinih glasača - rekao je Ivan.

Prvo mesto zauzeo je Luka Vujović.

- Mislim da je to zbog Aneli i Filipa - rekla je Matora.

- Nisam očekivao! Mislio sam da će Dača biti. Njega mogu samo zbog ovga vezano za mene i Aneli da povežem, ali generalno ne. Ja ne volim da komentrišem smaraju me sve priče, ali njega ne smara i ne mislim da zabada nos u tuđe živote - rekao je Filip.

- On jeste neko ko zabada nos. Mešao se u odnos moj i Asminov. Zabada nos i u to kako će lavice da glasaju, pa onda i zbog pevanja pesme. On reaguje odmah na Filipa - rekla je Aneli.

- Mića je ustao i rekao da nema težinu jer navode komentatore. Njih dvoje su se mešali u porodične odnose i komentarisali onako kako nije trebalo.

Autor: A.Anđić