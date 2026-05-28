Uspešno završili prvi čas: Toša i Janjuš ponosni na Uroša, aplaudiraju mu punom parom! (VIDEO)

Savladao gradivo!
Marko Janjušević Janjuš i robot Toša objasnili su Urošu Staniću i poslednje gradivo koje treba da savlada na prvom času, što je on i uradio.
- Uroše, koji su neophodni delovi auta? - upitao je Janjuš.
- Kočnica, gas, guma, staklo - rekao je Uroš.
- Bravo Uroše - rekao je Toša.
- Za šta služi kvačilo? - upitao je Janjuš.
- Kako? Ne znam šta je to - rekao je Toša.
- Kvačilo sine, za menjanja brzina - rekao je Janjuš.
Nakon toga su Toša i Janjuš zajedno prošli sa Urošem svo gradivo sa današnjeg časa i aplaudirali mu.
Autor: N.P.