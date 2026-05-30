Ori se Bela kuća! Bora nazvao Anastasiju VRAČAROM, pa sve negirao, ona skočila kao oparena na njega (VIDEO)

Obezbeđenje u pripravnosti!

Novinar i predstavnik RED portala, Joca novinar, podigao je Boru Santanu kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Anastasijom Brčić.

- Koliko si puta imao se*s sa Anastasijom - pitao je Joca.

- Nijednom nisam imao se*s sa Anastasijom, to ona potencira da ja nisam imao, ja sam rekao da ima devojaka sa kojima sam imao se*s, ali to nije istina, naravno. Ja bih rekao da jesam, to bi kamere snimile, da smo se mazili, jesmo, ali da smo imali odnose, ne. Devojka nije htela da ima odnose ni sa jednim momkom - rekao je Bora.

- Njoj bliski ljudi su rekli da si možda imao se*s sa Urošem, ali sa njom nisi - pitao je Joca.

- Znam otprilike ko je dečko, treba da ga bude sramota, tužiću ga za to ako je rekao. Ako on misli da sam ja imao se*s sa Urošem, može on da proba sa mnom. Ja Uroša stvarno cenim ovde, juče mi je prišao i rekao da mu je žao što je pravio takvu priču - rekao je Santana.

- Istakao si da je Anastasijin otac bio u zatvoru - rekao je Joca.

- To sam ja sve rekao u afektu, normalne stvari mi je pričala, ja ne znam da li joj je otac bio u zatvoru, mislim, ona je rekla da su me od malih nogu učili da kradem, da jurim bakar i da mi je otac tukao majku, pa šta da kažem?! Kada sam preterao sa uvredama i razmišljam o tome šta sam joj rekao, nije to to da se mirim sa njom - rekao je Bora.

- Šta ti je pričala za odlazak na Ostrog - pitao je Joca.

- Pričala mi je da je bila mlađa, da su krenuli u manastir, da ona nije htela da uđe jedan period u auto. Ne kažem da je to nešto loše bilo, dešavaju se te stvari. Ona je sama rekla da je od četvoro braće i sestara, koliko ih ima, najnemirnije dete...Rekla si da si išla kod neke vračare u Sarajevo i da vas je ona zaj*bala - rekao je Bora.

- To za vračaru nije istina, ja sam njemu pričala o tarotu koji smo zvali, iz zezancije smo cimerke i ja zvale za to. Niakve vračare i gatare i to da zadržavam momke, to nije istina! Prijateljica je moja išla kod žene koja gleda karte, broj od te žene nam je dala žena poznatog pevača koja ide kod nje, koja govori da je ta žena proverena. Meni je to bilo smešno, ja sam pošla kod te žene u kući, ispričala mi je neke gluposti tada - rekla je Anastasija.

- Kako to da je Bora najružniji, najgadniji i najprljaviji muškarac, vređaš ga, a onda mu se vraćaš - pitao je Joca.

- Ja sam ustala i ogradila sam se od te teme, rekla sam da ne želim raspravu, gde je on ustao i počeo da priča bljuvotine o mojoj porodici, da pravi od mene nemoralnu, vračaru, moju porodicu svi znaju u Trebinju i poštuju nas. Niko vam o mom ocu i majici neće reći ništa ružno - rekla je Anastasija.

Autor: Nikola Žugić