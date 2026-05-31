Janjušu pukao film: Luki sasuo brutalnu istinu u lice, ovako surov skoro nije bio! (VIDEO)

Prekipelo mu!

Takmičari u Beloj kući ove noći imaju prilike da biraju između Marka Janjuševića Janjuša i Milene Kačavende, a Dača Virijević dobio je reč kako bi nominovao.

- Mislim da Milena i Janjuš nisu ravnodušni jedno prema drugom. Često se svađam sa Milenom zbog Janjuša, čak sam u jednom momentu pomislio da joj je on ispred mene. Janjuš kao da ima neku mržnju prema Mileni, a da bi imao mržnju morao je da ima ljubav pre toga. Janjuše, ne dopada mi se kada pričaš za kamagru zato što time ponižavaš jednu ženu. Janjuš je jedan od najpopularnijih rijaliti igrača i svi su mi rekli da se s njim družim, tako da se mi nikada nismo posvađali. Mileni zameram reakcije i smejanje na Janjuševe priče, to mi je totalni blam jer je on ponižava. Moram da ostavim Milenu jer mi je draža - rekao je Dača.

- Ne verujem u njegov odnos sa Vanjom iskreno, iz razloga što sam čuo kakav je odnos bio sa Majom, iz razloga što sam u sedmici na uspomenama gledao tebe Janjuše, kakav si u ljubavnom odnosu. Mislim da ti Vanja prija, pre svega kao osoba koja je mirna, tiha, a da, kako se zove, to nešto sad i ne vidim da je poštuješ i ceniš. Što se tiče tebe mene, Janjuše, mogu da ti zamerim nešto, ali ajde, ne bih se ja vraćao sada da zameram. Ne mogu da zamerim. Mogu da zamerim zajedničkom prijatelju, tvom kumu, koji se sa mnom čuo par dana pred ulazak. Pričali smo dva sata. Mislim da je mogao mnogo toga da spreči. Ipak smo mi muškarci. Ako imamo kodekse, onda ja bar bih njemu rekao nešto, jer ja sam siguran i da mi kaže da nije znao. Znao je za sve ono što si ti ovde govorio. U to sam siguran, jer kad sam dolazio narod pita, meni je blicao neko iz belog auta i bio sam sa drugovima - rekao je Luka.

- Da nisi hteo da se pobiješ? - upitao je Janjuš.

- Pa Đole zna s kim sam bio, oni se ne biju - rekao je Luka.

- Jao izvini molim te, daj kriminalcu jedan. Pa meni neko da dira devojku ne zanima me ni drugar, a ni niko drugi - rekao je Janjuš.

- Ti se sa svojim kumom znaš dve godine, a ja se družim s njim sedam godina - rekao je Luka.

- Drug si kao što si bio sa Filipom, ajde pali - rekao je Janjuš.

- Milena, ja znam ko je dobar sa Srđanom, a ko ne. Često si spominjala mog oca, a on je meni sad poslao poklone i posle toga te više neću vređati. Od mene više nećeš dobiti uvrede i to je to. Želim ovog puta da ispoštujem oca i da ostavim Janjuša - rekao je Luka.

Autor: N.P.