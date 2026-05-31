Šok intervju Dušice Jakovljević! Progovorila o intimi, muškarcima, operacijama, pa priznala: Ako sam javna ličnost, NISAM JAVNI TOALET (VIDEO)

Dušica Jakovljević, voditeljka najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima, a i šire, "Elite 9", jednom prilikom govorila je o svom privatnom životu, muškarcima, ali i o estetskim zahvatima.

- Mislim da je moja greška, ma koliko ja to zapravo smatram dobrom osobinom, to što sam lepo vaspitana. Mislim da je trebalo da budem oštrija prema nekim ljudima u životu i da naučim da postavim granice prema ljudima, iako je moja srdačnost nešto što obeležava mene samu. Nemam životne greške, isto kao što sam mislila da mi je prošla godina bila najgora, shvatila sam da je bila zapravo vrlo turbulentna i teška, samo ja znam kako sam prošla kroz teške periode, ali da se ta godina nije dogodila, ne bih danas ja bila ja - rekla je Dušica, a potom je nastavila:

Ja sam odrasla u vreme kada intimni sadržaj nije bio tako dostupan svuda, nisu javne ličnosti bile javno dobro, mislim ako sam javna ličnost, nisam javni toalet, ali moram da se pomirim s tim da je moj život intrigantan. Kada sam bila mala, nama se taj sadržaj nalazio na gornjoj polici na trafici, danas ne moraš ni da posegneš za tom gornjom policom, danas sve je dostupno.

"Traže mi da im slikam stopala i da mi šalju hiljadu evra nedeljno"

Ovom prilikom otkrila je da je putem društvenih mreža dobijala nepristojne ponude.

- E, jesam. Traže mi da im slikam stopala i da mi šalju hiljadu evra nedeljno, to sam dobila ponudu od nekog stranca. Ne mogu da razmišljam o tome da unovčim svoja stopala, to mi je onako malo perverzno. Dobijala sam i ono, pošalju mi: "da li bi da se vidimo...". Ovo za stopala mi je stvarno najčudnije - rekla je Dušica, a onda je nastavila:

Ja sam momka svog nedavno prenkovala, kako se već kaže, rekla sam mu da sam već otvorila to i onda mi je on rekao: "Šta si radila?", ja mu kažem: "Pa ne zna niko" i on kaže: "Je l' si ti normalna?", ja mu kažem: "Pa šta misliš, one cipele što sam kupila odakle mi pare", a on mi kaže: "Ma daj šališ se", rekoh: "Naravno da se šalim".

Kod muškaraca je, kako kaže, najviše privuče inicijativa.

- Inicijativa, kada je neko šmeker i sposobnost...Zapravo, inicijativa da bude on taj koji će voditi glavnu reč, ali da i meni da pravo glasa i da može preda mnom bude ne tako jak i stamen kao prema drugim ljudima. Volim kada sam ja njegova slabost! Ja volim da hodam pola koraka iza muškarca i da bude on taj koji će biti jači od mene - rekla je Dušica, a potom se osvrnula na sve češće naslove da je ponovo operisala nos, pa je tako otkrila šta je od estetskih zahvata ona na sebi uradila:

- Čula sam neverovatne stvari. Ja objavim da sam imala šest intervencija na sinusima i imala sam jednu operaciju nosa koja nije uspela i treba da je uradim ponovo. Nebitno, čula sam da sam uradila plastični nos i nozdrve, plastične nozdrve ne postoje! Dakle, imala sam jednu operaciju nosa, nos se srušio... - objasnila je ona, pa je nastavila:

Sama sam kriva jer sam dala te stvari na tacni, gledam neke moje koleginice i javne ličnosti, pitaju ih: "Šta si radila na sebi?", one kažu: "samo usta", a ja znam da im je veći karton nego Majklu Džeksonu. Ja sam radila liposukciju ruku, zato sada kada mašem, nemam problem sa tim. Radila sam te sitnije stvari u kojima se osećam bolje, ništa nisam radila dugo. Nemam više botoks, nemam ništa u ustima, istopila sam filere i sve. Očekuje me još jedna operacija nosa, da, zdravstvena je.

Autor: Nikola Žugić