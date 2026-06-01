Malo pohvala, mnogo više pljuvačine: Dača bez dlake na jeziku sasuo sve svojm rijaliti drugaricama! (VIDEO)

Ovo nisu očekivale da čuju!

U toku je podela budžeta ovonedeljnog vođe Danila Dače Virijevića. On je veliki budžet dao Mileni Kačavendni.

- Ja i dalje stojim pri tome da voliš rijaliti, da voliš teme, voliš da se svađaš. Ja sam od tebe imao tretman, hranu, sve. Ti i ja smo se i prošle godine svađali zbog različitih mišljenje i Đedović nije uticao na to. Meni Đedović jeste rekao da treba da se bavim tuđim životnima i da zarađujem od toga, a ne svoj život da iznosim na tacni, pa isto tako o mojoj časnoj i poštenoj porodici niko ništa ne zna. Ja pomislim da si ti poludela kad se svađaš sa Asminom i sa Janjušem i pitam se gde li se gasiš - govorio je Dača.

Srednji budžet dao je Teodori Delić.

- Ovde si imala najveće greške, Bebicu si ponizola do kraja i koliko god da si mogla da ga uništiš to si uradila. Ispala si nemoralna, ispala si izdajica i najgore je što sam te u svemu tome podržao jer sam mislio da si to iskreno uradila. Ti si jedina osoba ovde koja nikad nije rekla ružne stvari o meni i kad smo se posvađali. Ti si napravila ovde da mogu da ti se govore da si k*rva, preljubnica i šta god da su pričali. Pokazala si pred kraj da znaš da pokažeš zube i da znaš da kažeš svima u facu. VOlim da komentarišeš jer su i tebe komentarisali, a sad rade mnogo gore stvari. Vidim da voliš Bebicu, ne znam da li je to neka bolesna ljubav, a ni kako da to opišem. Tebe je Filip ponizio, nije ti potreban. Čovek koji te najviše poštuje je Bebica. Pale su teške reči, pa to znači da ste isti kao i drugi parovi - komentarisao je Dača.

Srednji budžet dobila je Stanija Dobrojević.

- Nemam veliki budžet, iako si ti meni dala. Ja mislim da si ti doživela blam i katastrofu i da čovek iznosi takve stvari o tebi. Pokazala si kad si došla da su se svi uplašili za prvo mesto. Napala su te Luka i Anita, Anđelo se ogradio od tebe. Ti si Anđela stavila u odabrane jer misliš da je sujetan kao i svi jer ti ostaješ do kraja. Ne treba više da govoriš o cenama i da se pravdaš jer muškarac koji govori o tome pokazuje ko je on. Jaka si, borbena, boriš se za svoju istinu i pravdu. Ja tebi zameram tvoju teatralnost. U svemu te podržavam, treba da gaziš muškarca koji je kao mala c*vica rekao najgore stvari o tebi - govorio je Dača.

- Čitavu ovu priču poslednje tri sezone nosim na leđima. Ovaj kvazimodo iz Cazina da mene nije lagao u Majamiju ne bi bilo ovde tri sezone. Ovo je bila moja emocija na koju sam nasela i ispala budala. Njegova kazna će tek da ga stigne. Što se mene tiče ovo smeće sam već rešila i mogu da idem kući - rekla je Stanija.

Autor: A. Nikolić