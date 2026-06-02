Oglasila se Hanina majka nakon što se saznalo da joj je zet Nerio varao ćerku s transvestitom: Odlučila sam da...

Ovih dana u "Eliti" svi bruje o Neriu Ružanjiju i njegovoj nevenčanoj supruzi Hani Duvnjak nakon što su tokom partnerke svađe otkrili prljav veš koji je šokirao sve u Beloj kući.

Naime, Hana je u nedelju ucenjivala Neria i zapretila mu da će otkriti sa kim ju je prevario dve nedelje pre ulaska u "Elitu", a potom je on, jer ne dozvoljava da ga iko drži u šaci, otkrio da ju je prevario s transvestitom.

Njegova ispovest o romansi s transrodnom osobom šokirala je sve, a priznao je da su tri puta bili zajedno, te da se ne kaje zbog tog iskustva. Svoje viđenje celokupne situacije sada je za naš portal dala Jelena, Hanina majka, koja je, prema Neriovom priznanju, bila upućena u njegovo neverstvo.

- Istina je, znala sam za tu situaciju pre nego što je sve dospelo u javnost. A šokiralo me to, prvo čin prevare, a i osoba s kojom je to uradio jer on sam mi je to rekao. Ali to što sam znala ne znači da sam to na bilo koji način podržala ili opravdala. Kao majka, odlučila sam da se ne mešam i da ispoštujem želju moje ćerke Hane. Ona je u tom trenutku želela da njihovom odnosu pruži još jednu šansu. Meni je jedino bilo bitno da budem tu za svoje dete i da joj pružim podršku, a ne da od naših privatnih i porodičnih problema pravimo cirkus za narod. Sve što se posle toga desilo u javnosti, to je isključivo stvar njegovog izbora i njegovih postupaka - objasnila je Hanina majka.

Ona se, takođe, osvrnula i na spekulacije unutar Bele kuće da je njena ćerka bacila oko na Borislava Terzića Terzu, kod tajno zavodi.

- Terza je prvi pitao Hanu da idu u rehab i očito je da mu je povređen ego jer je njene prijateljske znakove protumačio potpuno krivo. Hana ga je odbila za odlazak u rehab i onda je on to sve izvrnuo kako njemu odgovara, samo da bi ispalo u njegovu korist. Sada namerno pravi priču od toga da Hana ispadne nemoralna, a sve to radi samo da bi se dodvorio Aneli. Sada izmišlja priče i svaljuje krivicu na nju samo da bi degradirao Hanu, oprao sebe i dodvorio se Aneli i ostalim učesnicima. Ružno je i jadno što pojedinci u kući pokušavaju da svale na Hanu stvari za koje ona nije kriva ni najmanje. Sve što se tamo dešava stvar je njihovih izbora i jeftinih igara da se Hana proglasi nemoralnom i ponizi radi tudih grešaka i postupaka

