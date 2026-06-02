Ko ga je odgajao, ništa me ne čudi: Neriova baka Nada zgrožena unukovom aferom s transvestitom, za sve krivi Ahmiće

Nada Ružanji, baka učesnika "Elite" Neria Ružanjija, šokirana je njegovim priznanjem da je nevenčanu suprugu Hanu Duvnjak, sa kojom ima ćerkicu, varao sa tranrodnom osobom.

Njegovo prizanje šokiralo je sve u Beloj kući, gde se danima komentariše ova afera, a sada se tim povodom oglasila i baka Nada, majka njegovog pokojnog oca Borisa.

Ona ne krije da smatra da su za ovakvo njegovo ponašanje odgovorni Ahmići, sa kojima je odrastao.

- Upravo sad gledam, šokirana sam jako, jako. Ali ko ga odgajao, ništa me ne čudi - kaže za Pink.rs baka Nada i dodaje:

- Žao mi mog sina. Mladi, mislim nije jedini, traže se i ispituju. Čudi me Hana, alkohol, užas, užas! Što je ona uradila... Mislim da ga je Hana ukanalila. Nerio je dobar, ali nesretan - zaključila je ona.

Podsetimo, ovim povodom se oglasila i Hanina majka Jelena, koja je znala da joj je zet prevario ćerku dve nedelje pre ulaska u "Elitu".

- Istina je, znala sam za tu situaciju pre nego što je sve dospelo u javnost. A šokiralo me to, prvo čin prevare, a i osoba s kojom je to uradio jer on sam mi je to rekao. Ali to što sam znala ne znači da sam to na bilo koji način podržala ili opravdala. Kao majka, odlučila sam da se ne mešam i da ispoštujem želju moje ćerke Hane. Ona je u tom trenutku želela da njihovom odnosu pruži još jednu šansu. Meni je jedino bilo bitno da budem tu za svoje dete i da joj pružim podršku, a ne da od naših privatnih i porodičnih problema pravimo cirkus za narod. Sve što se posle toga desilo u javnosti, to je isključivo stvar njegovog izbora i njegovih postupaka - objasnila je Hanina majka za Pink.rs.

Autor: D. T.