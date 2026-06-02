Ispao je veći blam od mene! Bebica isponižavao Terzu, Stanić zagrmeo, pa poslao Tamari poruku: Moraćeš i Anitu da tužiš! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija ''Igra istine'', Nenad Macanović Bebica je odgovorio na pitanje.

- Mislim da je Terza ispao najveći blam jer je pričao da nikada neće biti u vezi koja je povezivana sa osobom starijom od 50 godina. Samo posle tri žurke poljubili su se, prešao je preko svega. Došlo je na Sofijino da je folirant. Ispao je mnogo veći blam nego što sam ja. rekla ti je da ti je dete greška. Opet pitam Daču. Malo pre si rekao da je Asmin ljiga i da bi prodao svakoga zbog Maje. Misliš li da je izdao svoju porodicu i Nenu opoziciju? - izneo je Bebica.

- Naravno da će se Mevlida oglašavati jer je Maja izvređala Mevlidu. Ono što je Asmin juče uradio je takav blam. Time je Asmin pokazao da je spreman da mu ni majka ne dođe ako će da blati Maju. Oni prave probleme svojim porodicama. Bebice imamo, Jovanu pevačicu, Anastasiju i Boginju, koja je zaljubljena u Boru - rekao je Dača.

- Ovo je glupo pitanje. Provlačiš moje ime kod čoveka koji mi je vređao porodicu - rekla je Boginja.

- Anastasija jeste zaljubljena u Boru, ali mi nije jasno ovo što ga uhode. Da li ti misliš da je Boginja zaljubljena u Boru i da zato to radi? - rekao je Dača.

- Ne mislim da je Boginja zaljubljena u Boru. Boginji to ne treba to a se meša. Bora najgore moguće vređa Boru, ali tebi ne treba da uzimaš od njega piće. Pitanje za Teodoru, zašto je Tamara tužila Uroša i ograđuje se od stvari koje je rekla Urošu, a on je rekao da je izneo istinu - rekao je Bebica.

- Ako tuži mene Tamara, mora da tuži i Anitu - dodao je Uroš.

- Tamara je na Stanijinoj strani. Vidim da neće da se odvoji od Stanije od nekih stvari - rekla je Teodora.

- Sve što sam ja rekao Anita je potvrdila. Ja sam se ogradio da Tamara nije lezbejka. Ako mene tužiš moraš i Anitu - rekao je Uroš.

Autor: Teodora Mladenović