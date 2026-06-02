Ona je u teškom stanju, pokazaću joj da sam joj prijatelj: Dačo na sve načine pokušava Mini da dokaže vernost, pa razotkrio Saru! (VIDEO)

U toku je ''Igra istine'', a Nenad Macanović Beboica je odgovorio na pitanje.

- Jedino je ostalo to za Tursku da li se desio taj šamar. Luka je pokazao da ima tu crtu agresije i prebaci. Mogu da verujem da je to uradio i sa Aneli. Aneli je pokzala da je i ona agresivna, oboje imaju tu crtu. Taj njihov demant može da bude da se odbrane. Pitanje za Daču, da li misliš da se Mina ograđuje od tebe posle onog poniženja što je bilo u tuš kabini, da je ona izgubila samopoštovanje? - rekao je Bebica.

- Mina se nije ogradila od mene. Ona je sada u teškom stanju. Pokazaću da sam joj prijatelj. Teodora, da li misliš da je Luka stavio nedozvoljene supstance u miš da dete to ne bi našlo? - rekao je Dača.

- Ne mogu da tvrdim, ali s obzirom na to da je Luka slagao u mnogim situacijama da bi je oblatio. Mislim da je slagao i te neke stvari da bi je ocrnio. Bebice, da li misliš da je Miki ljubomoran na svog brata Peju - iznela je Teodora.

- Sve se nadovezivalo i dalo nam se za pravo da to mislimo. Miki je to pokazao jer je blatio njegov izbor i rekao je da se nisu videli napolju. Mislim da je pokazao ljubomoru. Kopka ga što nije dobio čestitku. On je posle svega trebao da dobije makar ''srećna nova godina''. Ja veerujem da ćete to rešiti napolju. Dačo, ko je ta osoba u koju je Sara zaljubljena? - rekao je Bebica.

- Sara je luda za Terzom, i on zna da se ona loži na njega. Loži se na njega poslednjih nedelju dana. Pitanje za Teodoru, da li je Boginja folirant ili Anđelo - rekao je Dača.

- Anđelo je jasan, nije obećavao nikome ništa, a Boginja je ta koja je jurila za njim i merila njegov polni organ. On je svima sve jasno rekao. Pitanje za Daču, ko ti je bolji prijatelj Sofija ili Mina? - rekla je Teodora.

- Više sam bio zavoleo Sofiju i ona me je povredila, a za Minu ima vremena - rekao je Dača.

Autor: Teodora Mladenović