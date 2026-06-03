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Dj Nelly dominira! Učesnice skočile na noge, atmosfera pred ključanje u kazinu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nastavio kako dolikuje!

Učesnici Elite 9 večeras su uživali u sjajnom provodu koji su im priredili Nadica Ademov, zajedno sa Emilom Habibovićem i Bata Laki bendom, a kada su oni napustili kazino, "palicu" je preuzeo Dj Nelly, što možete pogledati OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

On je, naime, u svom dobro poznatom stilu, miksao i puštao najpoznatije strane, ali i domaće hitove, zbog čega su učesnice sve vreme bile na nogama i đuskale, a kako će se na dalje odvijati situacija na žurki, ostaje da ispratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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