Druga runda malo žešća! Asmin zatresao zidove izolacije, Maja uzdiše i stenje kao nikada (VIDEO 18+)

Žestoka vrela akcija!

Maja Marinković i Asmin Durdžić otišli su sa žurke, te su tako rešili da se osame u svom ljubavnom gnezdu u izolaciji, pa su tako obavili prvu rundu se*a, nakon čega su se upustili u drugu, što možete pogledati OVDE!

Oni su, naime, legli u krevet nakon akcije, pa je tako prvo ona ručno krenula da zadovoljava Asmina, nakon čega je Asmin pokazao svoje umeće. Odmah nakon ovoga, Asmin se vratio u svoju dobro poznatu pozu, pa su tako nastavili sa žestokim se*som, dok je Maja uzdisala i stenjala kao nikada do sada.

Autor: Nikola Žugić