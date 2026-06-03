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Ovako se sigurno i Danetu (70) umiljavala: Sofija upotrebila sve vrste manipulacija da osvoji Terzu, a i nije joj trebalo puno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Čovek od karaktera!

Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević osamili su se u šteku kod ''Paba Prijatelji'', a ona mu se sve vreme umiljavala i pokušala da ga osvoji, što je i uspela sa par slatkih reči na šta je Terza pao očas posla.

- J*baću ti familiju i sve što imaš - rekao je Terza.

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- Znam da hoćeš. Je l' me voliš? - upitala je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne - rekao je Terza.

- Što lažeš? Kako te nije sramota da ti toliki čovek lažeš - rekla je Sofija.

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- Ma da - smejao se Terza.

- Moje sve, ti si moje sve - umiljavala mu se Sofija.

Autor: N.P.

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