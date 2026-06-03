Hladan kao led: Aneli ponovo moli Đukića za gram pažnje, on je oduvao! (VIDEO)

Neočekivano!

Aneli Ahmić htela je da sazna od Filipa Đukića zbog čega je izbegava u prolazu, a usput mu je napravila i ljubomornu scenu zbog čega je on poludeo i otišao od nje.

- Ti prolaziš pored mene i ne javiš mi se u prolazu, kao da si sam na svetu - rekla je Aneli.

- Tebi je devojko dosadno, odavde trebaš pravo kod lekara da ideš - rekao je Filip.

- Ti trebaš kod doktora - rekla je Aneli.

- Sandra, pitaj ga: ''S kim si sedeo'' - prošaputala je Aneli.

- S kim si sedeo danas? - upitala je Sandra.

- Ajde nemoj da me smaraš, šta mi sufliraš - rekao je Filip.

- Dobro, šta si nadrk*n - rekla je Aneli.

- Smaraju me te priče, praviš ih jer ti je dosadno - rekao je Filip.

- Krivo mi je što mi nisi prišao - rekla je Aneli, a Filip je otišao.

Autor: N.P.