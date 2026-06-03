50 nijansi romantike by Filip Đukić: Trezan zagrlio Aneli, pa se zavukli ispod pokrivača (VIDEO)

Ipak su odabrali mirnu luku!

Aneli Ahmić ležala je pored Filipa Đukića, te su se tako sve vreme mazili i češkali, nakon čega je otišla da prošeta po imanju i da izvidi kakva je situacija.

Kako se vratila, ona je odmah legla pored Đukića koji se prethodno pokrio ćebetom prekok glave, a on je bez pogovora prihvatio Aneli u krevet, ali ne samo to, već su se prekrili zajedno ovim istim ćebetom. Šta se dešavalo, kao i u kom smeru će teći ovaj odnos ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić