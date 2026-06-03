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Nova brutalna svađa Bore i Anastasije: Haos u cik zore, uvrede pljušte kao lude! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

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Anastasija Brkić počela je da provocira Boru Santanu i žestoko ga vređa, na šta on nije mogao da ostane suzdržan već je uzvratio istom merom.

- Ja sam videla da se tebi diže k*ta na Uroša Stanića. Nek me Bog osudi najstrašnije ako lažem - rekla je Anastasija.

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- Ja sam tebi stavio k*tu u ribicu - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako si stavio Urošu, onda si i mene. Nisi j*bao osam meseci, ali ti se digla k*ta na Uroša Stanića. Kad god si ležao sa mnom, nije ti se digla k*ta nikad - rekla je Anastasija.

- Ti si htela moju k*tu - rekao je Bora.

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- Kako da ne. Kada sam ti videla stomačinu, rekla sam ti da moraš da smršaš - rekla je Anastasija.

- Tebi sam ga stavio - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Klošaru, j*bao si mamu svoju - rekla je Anastasija.

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- Meni mama umrla - dodao je Bora.

Autor: N.P.

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