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Svaki čovek želi damu, a ne NASILNIKA I RAZBIJAČA! Mustafa Durdžić ponovo pokrenuo LAVINU, evo šta je poručio Maji Marinković!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Njegovo ime često se spominje u Beloj kući.

Otac Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić, veoma je aktivan na društvenim mrežama, pa tako neretko komentariše sva dešavanja iz "Elite" sa svojim pratiocima. Iako je do sad imao veoma žestoke komentare o izabranici svog sina, Maji Marinković, Mustafa je izgleda potpuno promenio svoj stav.

Foto: Pink.rs, Facebook.com/Privatna arhiva

On je svojim pratiocima otkrio da je promenio mišljenje o Maji kada je ona, uprkos svim pritiscima, istakla da Asminovim roditeljima ne zamera ništa.

- Mi se zaista pojavljujemo na TikToku, izlete neke glupe izjave, međutim, zahvaljujući tim informacijama stekao sam drugo mišljenje o Maji. Maja Marinković je oduševila mene i Mevlidu sa komentarima - rekao je Mustafa u lajv obraćanju i dodao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Za razliku od Stanije i Aneli, kad je Maja čula to što nije istina, ona je rekla da su to roditelji, okej, ne zamera roditeljima bilo šta da su rekli, nego zamera podršci. Na osnovu toga, promenili smo mišljenje o Maji, mi sve što želimo od njih dvoje je da se ponašaju normalno i civilizovano, da se ne psuju, da se vole, i mi ćemo to podržati. Ali kako da podržimo jedan par koji se non-stop svađa i vređa? Oni su se promenili i mi smo se promenili. Ponosan sam na to da se Maja stabilizovala, da se ponaša damski, a svaki čovek u svojoj porodici želi damu, ne želi nasilnika i razbijača

Autor: R.L.

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