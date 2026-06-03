Oglasila se Milica Kemez! Bora je javno kleo, pretio, vređao i psovao sve po spisku, a njene reči će ga ZABOLETI

Učesnik "Elite" Bora Santana i dalje, po svemu sudeći, ne može da prežali razvod od bivše supruge Milice Kemez, koju je rano jutros ponovo najstrašnije izvređao, a sada se oglasila ona.

Milicu smo kontaktirali ovim povodom, međutim ostali smo uskraćeni za odgovor. Ipak, nekoliko minuta kasnije na njenom nalogu na Instagramu osvanula je moćna poruka koja je, smatraju mnogi na mrežama, upućena baš njenom bivšem suprugu.

- Loše o nama misle samo oni koji su gori od nas. Oni koji su bolji od nas - ne mare za nas - kratko i jasno je poručila Milica.

Podsetimo, Bora je već mesecima kivan na svoju bivšu, naročito otkako je saznao da jeo na u srećnoj vezi sa njegovim prijateljem koji im je, inače, bio i na svadbi. Takođe, posebno ga boli i to što joj je posle razvoda pripala imovina koju je, kako je više puta isticao, on sam platio.

Jutros ju je vređao na najstrašniji način.

- Ku*vetino jedna, ovde si se ku*vala, je*ao te Đukić Filip u izolaciji do plafona, ja te napravio ribom, je*em li ti tatu i mamu one što ih nemaš i sestru ti je*em onu koja me je jurila. Sve vam je*em od Travnika do Subotice, je*em li ti mamu u pi*ku ja. Majke ti ga nab*jem, pi*ka li ti materina ona tvoja. Ja ti napravio svadbu od 150.000 evra, 10 pevača po 10-15 hiljada evra...Zoveš mi na svadbu majmuna koji te je oženio, je*aću ti tatu i mamu na dan kada si ušla u Svetog Stefana Dečanskog u crkvu i tebi i njemu. Je*em li vam mamu iz Sremske Mitrovice i dan kada ste mi došli u život. Što ti sestru nisam je*ao, samo mi je pu*ila ku*ac, bolje da sam ti sve je*ao. Ne je*em ti samo teča Lazu domaćina iz Novog Sada, ali ti je*em tetku onu. Tukla te je kao konja, malo te je tukla. Je*aću vam mamu samo da izađem odavde, ne budeš li mi vratila ono što je moje - urlao je Bora po spavaćoj sobi pričajući sam sa sobom.

Autor: D.T.