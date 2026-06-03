Nikad u životu neću stati uz tebe, IDI KUĆI! Viktor OBRISAO POD Minom Vrbaški, njene suze, molbe i ucene nisu urodile plodom! (VIDEO)

Hladan kao led!

Mina Vrbaški je ponovo došla do Viktora Gagića kako bi ponovo porazgovarali o svom problemu.

- Neću da komentarišem, rekla si ti juče dovoljno - počeo je Viktor.

- Sinoć si došao lepo, bio si nasmejan, probudila sam se, bio si mi tu, legao si mi na grudi, ja sam te mazila, bilo je sve okej, smeškao si se, normalno si pričao sa mnom. Nisi odmah hteo da ideš, šetao si na rukama, pa si pao na leđa - počela je Mina.

- Rekla si mi dovoljno juče, da nisam bio tu za tebe, da ja tebi pravim ovo, da ti ne prave drugi, mene naduvavaš k*rcem, a drugima ćutiš, što njih ne naduvaš. P*čka si, znaš ti dobro zašto nisi - rekao je Viktor.

- Sklonila sam se, ne pričam više ni sa kim - navela je Vrbaški.

- Idi kući, govorila si da hoćeš da ideš kući, idi mene boli k*rac - rekao je Viktor.

- Mene je povredilo kad si ti rekao Aneli dođi sedi pored mene, mene je to povredilo - rekla je Mina.

- Boli me k*rac neka te ponižava ko kako hoće, evo ti ga najbolji drugar koji te nazvao k*rvom i nimfomankom. Ti mene mrziš - rekao je Viktor.

- Ja nikog ne mrzim, ja nemam mržnju u sebi, ja nisam loš čovek, nikog ne mrzim - rekla je Mina.

- Ja neću nikad više stajati uz tebe, nikad u životu, ti mene mrziš. Ti nikog nisi naduvala k*rcem zbog mene, jer si p*čka - rekao je Viktor.

Autor: R.L.