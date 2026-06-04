Razotkriven tajni flert Anđela i Aneli: Oboje razvukli osmeh od uva do uva, ne mogu da se obuzdaju! (VIDEO)

Ovo se Đukiću neće dopasti!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Zaljubljena si u Filipa, a pitaš Daču: ''Zašto Anđela nisi stavio u Odabrane sa mnom?'' - glasilo je pitanje.

- Da, bilo mi je čudno jer Anđela navodi na svaku negativnu anketu dok ga nije stavio u Odabrane. Sad mi je Dača rekao da moli gledaoce da šalju pitanja, tako da je zato bilo pitanje lajkovao. Ja nisam zaljubljena u Anđela niti ga gledam na taj način - rekla je Aneli.

- Ona je došla i rekla: ''Pa kako nisi stavio Anđela?'', a onda je ponavljala: ''Evo gledaoci, nije stavio Anđela''. Prolazi Anđelo pre pet dana i kaže: ''Aha, vas dvoje ipak pričate'' - rekao je Dača.

- Anđelo se kvarno smeje, znam ga kako diše. Anđelo me ne zanima u tom smislu, ne može me niko ubediti da se on meni sviđa kao muškarac - rekla je Aneli.

- Na žurki Velikog šefa sam video da su se ona i Anđelo nešto domunđavali - rekao je Dača.

- Aneli sad kaže da sam ja kvaran i sad ja trebam da nju vadim iz ove priče i branim je od njenog druga Dače. Ne smatram da sam Anelina tiha patnja, mislim da je odreagovala ovako jer sam ja dobacio Dači: ''Mene ne navedeš za dupljaka, a ne ubaciš me u Odabrane'' - rekao je Anđelo.

- Na žurki je Aneli njemu pričala i pričali su deset minuta, a Anđelo je rekao Boginji da zna da Filip Đukić nju ne zanima - rekao je Dača.

Autor: N.P.