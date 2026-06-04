Neću biti s njom u vezi: Filip ponovo ugasio Aneli svaku nadu, njoj potonule sve lađe! (VIDEO)

Besna kao ris!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anitu Stanojlović.

- Pitanje za Bajaderu: Da li bi dala ime svojoj ćerki Svetislava? - glasilo je pitanje.

- Trenutno ne kvarim svoju auru - rekla je Anita.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Ivane, zbog čega si noćas Filipa proglasio najvećim blamom? - glasilo je pitanje.

- Delovao je kao da ga je neko upucao i da ne može da ustane. Bio sam u šoku da on samo pijan može da priđe devojci. Ja mislim da se on plaši zbližavanja sa Aneli zato što on drži još malo onog stava da neće dozvoliti da ga devojka naziva fićfirićem kad je u vezi, a ona ga već sad tako naziva - rekao je Ivan.

- Ja Aneli ne zameram apsolutno ništa što ona radi, kao što očekujem ni da ona meni ne zamera. Meni je bilo okej na žurci, ali nisam mogao da igram jer narodnjake ne slušam. Ona je ušla u kazino i kad je videla da sedim, mogla je da uđe i onda mi je Terza prišao i rekao: ''Aneli se smorila jer ti ne smeš da joj priđeš trezan''. Ja bih pre sebi odsekao k*rac nego da njoj zameram nešto, a ja sam taj koji neću u vezu - rekao je Filip.

- Ja kada sam provodio vreme sa Majom malo bliže, Asmin dolazi i pokazuje zaljubljenost prema Maji i tada shvatam da je zaljubljen. Smatram da čovek kada je zaljubljen u nekoga, ne postoji šansa da nisi ljubomoran. Meni nije normalno da Filipu ne smeta što Aneli igra s drugim muškarcima. Onda Aneli koja govori da joj se Filip sviđa, tad on završava pet puta sa drugim devojkama i ona mu to oprašta - rekao je Janjuš.

Autor: N.P.