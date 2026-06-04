NEMA NIŠTA OD SPUŠTANJA LOPTE! Maja oduvala Staniju, pa dala svoj sud o odnosu Aneli i Filipa: ONA JE ISKRENIJA PREMA NJEMU! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Maja Marinković bila je sagovornica Drveta mudrosti u Rajskom vrtu, te je otkrila šta se to dešava u njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Da li je istina da Filip Đukić unosi nemir u odnos Asmina i tebe? - upitalo je Drvo.

- Što se mene tiče, ne radim ništa, što bi isprovociralo Asmina, da misli da ubacujem neku treću osobu u naš odnos. Ne primećujem ga, ne interesuje me niko osim Asmina - kazala je Maja.

- Šta je sa Aneli i Stanijom, kakva je tu situacija? - upitalo je Drvo.

- Situacija je takva, da Aneli se uzvrtela prošle nedelje, imala je burnije reakcije, a sinoć je rekla da nemamo nas dve nikakav problem. Ja sam ta koja kažem svoje mišljenje, kada ona nas potkači. Imam razumevanja prema Asminu i njoj kao roditeljima, jer imaju zajedničko dete. Uvek ću odgovoriti kada me uvredi, ne dopada mi se jer uopšte ima potrebu da me vređa. Stanija je veoma kvarna. Asmin je supustio loptu, ne daje joj više materijala da se kači za nas. Međutim, ona i kada nije tema, kači se za ljude. Sinoć je bila tema o Asminovoj porodici i meni, a ona je došla i rekla:''Tek saznajem da me niko nije voleo od njegovih''. Kada je na radiju rekla ''nikad ne reci nikad'', kada je pomirenje sa mnom u pitanju, želela je da povučem sve reči za nju, a zapravo se pomirenje nikada neće dositi, to mogu da kažem - rekla je Maja.

- Kako gledaš na odnos Aneli i Filipa? - upitalo je Drvo.

- Među njima vidim hemiju, to moram da kažem. Mislim da je ona iskrenija u tom odnosu - kazala je Maja.

- Kako gledaš na situaciju Hane i Nerija? - upitala je Maja.

- Ona je izrekla šta je izrekla. Ako je on dozvolio sebi da bude intiman sa transvestitom koji ima penis, onda ne znam. Očigledno da ga je nešto tu privlačilo, jer se ne eksperimentiše s pe*isom, ako te pe*is ne privlači. Mislim da je Aneli pokušala da ga izvuče iz toga, misleći da bi bilo bolje da je rekao da je to uradio kada je bio pod dejstvom nekih psihoaktivnih supstanci. Svakako, to utiče na porodicu - kazala je Maja.

Autor: S.Z.