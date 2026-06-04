Kad Aneli bude probala Filipa shvatiće da je bolje sa Lukom: Anita ne prestaje da šokira, Luka i ona promenili taktiku! (VIDEO)

Ovu izjavu niko nije očekivao da čuje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je naredno pitanje koje je bilo za Luku Vujovića.

- Očito ti imponuje jer je Matora gurala ruku do lakta pa to ponavljaš. Svaki dan poniziš majku svog deteta - glasilo je pitanje.

- To je demantovano. Ja kad ne okrenem na šalu - rekao je Luka.

- Ja sam rekla kad Aneli bude probala Filipa da će da shvati da je bolje sa Lukom. Ja bih volela da svaki par im zajednicu kao mi, punu smeha humora i bolje da se mi zezamo na naš račun nego drugi - govorila je Anita.

- Da, mi imamo našu taktiku. Ja sam rekao da su bolesni i da je sledeće na šta ću biti ljubomoran Matorina ruka - rekao je on.

- Anita hoće da ogadi Aneli Filipa, to je sujeta - dodao je Dača.

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Da bi nahranio bolesni ego svoje devojke rekao si da Aneli i Stanija ne postoje, samo da vas podsetimo da nije bilo Stanije ne bi bilo nikoga - glasilo je pitanje.

- to jeste pre tri godine, a sad je "Elite 9" i ne postoje bez mene. Nije to samo Stanija, nego i Aneli isto - rekao je Asmin.

- Može iz više uglova da se gleda, a to je da Stanija nije ušla sa Asminom da ne bi bilo logike da priča Aneli celu priču. Sad da se raspravlja o nečemu što je bilo ranije i da on glumi papagaja meni bi to vređalo inteligeniciju. Kratak je i jasan, a drugi žele to na silu - govorila je Maja.

- Ja sam vodeća figura. Stanije Dobrojević da nije bilo niko ne bi poslušao njenu priču. Ovaj kvazimodo plaćao ime Stanije Dobrojević, a sad je u fazonu ko je on? Dohvatili rijaliti i sad su zvezde, ali u k*rcu. Postoje samo kad su ovde - pričala je Stanija.

Autor: A. Nikolić