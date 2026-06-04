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Cifra od koje će vam se zavrteti u glavi: Maja otkrila koliko tužbi je popila od Aneli! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šokantno!

Maja Marinković otkrila je u razgovoru sa Borom Santanom i Asminom Durdžićem da je od Aneli Ahmić do sad dobila 15 tužbi.

- Ja sam 15 tužbi popila od Aneli. Ja nju nisam tužila, ali ću kontra - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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