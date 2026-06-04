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Želeo bih devojku koja će me voleti i bez para: Alibaba pecnuo sve bivše, Maja razvukla osmeh! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Oduševila se!

Upravo je počela emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Dača Virijević priča o Maji Marinković i Filipu Caru.

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- Stvarno ne bih komentarisao babu i unuka, jako su mi smešni. Ja kad izađem pokazaću Mileni Kačavendi da sam muškarčina. Za njih je ovo sve rijaliti, a ima ljudi kojima nije ništa rijaliti. Ja bih voleo da imam devojku koja će biti uz mene kada nemam pare i da me tada voli. Samo Valentina je bila uz mene dok nisam imao, a ostale su me sve koristile - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne bih produbljivala ovu temu, rekla sam da Dača nije slagao. Za mene se zna da nisam sponzoruša, retka je to osobina danas. Bilo je situacija i kada je bilo i kada nije - rekla je Maja.

Autor: N.P.

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