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Ne možeš da braniš sebe tako što mene gaziš: Nerio konačno skinuo ružičaste naočare i shvatio šta mu Hana radi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok nad šokovima!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali da komentarišu ponašanje Hane Duvnjak.

- Mene samo zanima zbog čega vi ne pitate Neria za Radu i Saru - rekla je Hana.

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- Nije poenta da sebe braniš tako što ćeš mene da us*reš - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- To ja i pričam - rekla je Ivana.

- Vidimo da ti se slošilo otkad su se Sofija i Terza pomirili, pa si zato i pravila spletke. Ona se takmiči sa Neriom, nju nervira što njega svi hvale i vole - rekao je Uroš.

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- Ja iskreno mislim da se Hani ne sviđa Terza, ovde nju ljudi ne vole i apsolutno nisu realni. Ljudi nisu osuđivali to što je Nerio prevario Hanu - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.P.

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