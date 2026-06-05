Ne možeš da braniš sebe tako što mene gaziš: Nerio konačno skinuo ružičaste naočare i shvatio šta mu Hana radi! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali da komentarišu ponašanje Hane Duvnjak.

- Mene samo zanima zbog čega vi ne pitate Neria za Radu i Saru - rekla je Hana.

- Nije poenta da sebe braniš tako što ćeš mene da us*reš - rekao je Nerio.

- To ja i pričam - rekla je Ivana.

- Vidimo da ti se slošilo otkad su se Sofija i Terza pomirili, pa si zato i pravila spletke. Ona se takmiči sa Neriom, nju nervira što njega svi hvale i vole - rekao je Uroš.

- Ja iskreno mislim da se Hani ne sviđa Terza, ovde nju ljudi ne vole i apsolutno nisu realni. Ljudi nisu osuđivali to što je Nerio prevario Hanu - rekla je Boginja.

Autor: N.P.