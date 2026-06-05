Niko ne može da otvori oči Mini Vrbaški: Svi joj crtaju da ne zanima Viktora, ona nastavlja da tera svoje! (VIDEO)

Ne skida ružičaste naočare!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić je najavila novi prilog, a takmičari su imali priliku da vide kako Anita Stanojlović i Ivan Marinković pričaju Mini Vrbaški da ona ne zanima Viktora.

- Mislim da je banalno da se komentariše šta sam ja pričao kad Mina zna da je to sprdnja. Nakon svađe koju smo imali mislim da Mina namerno radi neke stvari i da mi namerno prebacuje. Ja ne znam kako ona može da klima glavom kad Ivan kaže da mene boli k*rac - govorio je Viktor.

- Meni u tom trenutku nije bilo bitno šta oni meni govore. Meni je tad bio fokus on i najviše će njegova reakcija da me pogodi. Meni je u svemu bilo kad mi je rekao da sednem pored njega. Da li mene neko razume ovde? On zna da mene najviše može da pogodi njegov postupak. Oni su videli da ja nisam dobro. On se svađao sa svima, ali ja to od njega nisam tražila. Ivan kaže da vidi da Viktora boli k*rac, a ja ne znam ni da li sam klimnula glavom - dodala je Mina.

- Ovu situaciju je Dača zakuvao. Viktor i ja imamo normalnu komunikaciju. Mene je Mina ovdce vređala 100 puta bez razloga - rekla je Aneli.

- Mina se trudila ovde, ali ona je ta koja je prodavala cigare zbog njega, imala veći budžet, piće... On da je bio sa devojkom koja je ovde prvi put... Mislim da se on nije trudio kao ona i da je ona njega ovde osvajala. On recimo da je ušao sa Sarom koja uvek ima mali budžet i da mora da joj juri cigarete, a ovako lepa devojka, imponuje mu. Dečka ona više ne zanima jer se izgradio, izdala ga je i to je normalno - komentarisao je Bora Santana.

Autor: A. Nikolić