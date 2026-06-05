TI SI MOJ POTRČKO! Aneli i Dača u novoj svađi, on joj odbrusio: Ostavio te Filip, pa si neraspoložena! (VIDEO)

Njih dvoje su oduvek na ratnoj nozi!
Aneli Ahmić shvatila je da joj je Dača Virijević napravio novu smicalicu, pa je počela da se žali, a on ju je čekao na zicer.
- Dača mi je na bubici napisao "narcisa" - vikala je Aneli.
- Nisam ti ja kriv što ste se sinoć posvađali, nisam ja tvoja adresa - rekao je Virijević.
- Ti si moj potrčko - rekla je Aneli.
- Kome ti potrčko, ustaj sa moje stolice, narcisa - rekao je Dača.
- Pali, nisam raspoložena - navela je Ahmićka.
- Ostavio je Filip, pa nije raspoložena - rekao je Dača.
Autor: R.L.