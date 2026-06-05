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TI SI MOJ POTRČKO! Aneli i Dača u novoj svađi, on joj odbrusio: Ostavio te Filip, pa si neraspoložena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Njih dvoje su oduvek na ratnoj nozi!

Aneli Ahmić shvatila je da joj je Dača Virijević napravio novu smicalicu, pa je počela da se žali, a on ju je čekao na zicer.

- Dača mi je na bubici napisao "narcisa" - vikala je Aneli.

- Nisam ti ja kriv što ste se sinoć posvađali, nisam ja tvoja adresa - rekao je Virijević.

- Ti si moj potrčko - rekla je Aneli.

- Kome ti potrčko, ustaj sa moje stolice, narcisa - rekao je Dača.

- Pali, nisam raspoložena - navela je Ahmićka.

- Ostavio je Filip, pa nije raspoložena - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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