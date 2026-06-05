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Krune za porodicu i glasače, ali ne i za ćerku! Terza dobio hladan tuš od Uroša: Barbara, ja ću ti kupiti, ti si PRINCEZA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zakucao ga!

Viktor Gagić je nominovao je Dušicu Đokić, kao i svakog puta do sada.

- Ja ću nominovati Dušicu, koja ne da nije moralna, nego je mentolka, koja je ponižavala devojke koje su za nju svetice. Znamo šta je uradila sa Đukićem u veceu, ali ona je navikla na to, jer znamo kakvih snimaka sve ima - rekao je Viktor.

Tezra je sledeći bio na redu za nominovanje, a on je prvo pokazao dve krune koje je namenio porodici i podršci.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jedna kruna za moju porodicu, a druga za moju podršku, glasajte da zgazimo Uroša u finalu - naveo je Terza.

- Barbara, ja ću tebi da kupim krunu, jer ti si princeza - rekao je Uroš.

Terza je potom odlučio da nominuje Minu Vrbaški.

Autor: R.L.

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