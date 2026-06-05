ŠOK: Hana istakla da nije znala da je Nerio imao dva puta intimni užitak za Fifijem! (VIDEO)

Priznanje koje je sve šokiralo!

U novom video-snimku puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju razgovor Borislava Terzića Terze i Aneli Ahmić, koji su istakli da je Hana Duvnjak negativno uticala na Nerija Ružajija.

- Hana, kako gledaš na ovo što su govorili Aneli i Terza, da ti loše utičeš na Nerija? - upitao je voditelj.

- Nakupilo mi se sve ovih osam meseci. Ja se nikada nisam našla sa tom osobom, s kojom je on bio. On meni kod kuće nije hteo da kaže, ja sam bila u pravu za neke stvari - rekla je Hana.

- Je l' si znala napolju da je dva puta imao doživljaj sa tim transtvestitom, da mu je dva puta pušio transvestit? - upitao je voditelj.

- Ne. Nisam to znala - kazala je Hana.

Autor: S.Z.