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ŠOK: Hana istakla da nije znala da je Nerio imao dva puta intimni užitak za Fifijem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Priznanje koje je sve šokiralo!

U novom video-snimku puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju razgovor Borislava Terzića Terze i Aneli Ahmić, koji su istakli da je Hana Duvnjak negativno uticala na Nerija Ružajija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hana, kako gledaš na ovo što su govorili Aneli i Terza, da ti loše utičeš na Nerija? - upitao je voditelj.

- Nakupilo mi se sve ovih osam meseci. Ja se nikada nisam našla sa tom osobom, s kojom je on bio. On meni kod kuće nije hteo da kaže, ja sam bila u pravu za neke stvari - rekla je Hana.

- Je l' si znala napolju da je dva puta imao doživljaj sa tim transtvestitom, da mu je dva puta pušio transvestit? - upitao je voditelj.

- Ne. Nisam to znala - kazala je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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