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Prijavite se za Elitu 10! Evo šta treba da uradite da biste došli na KASTING! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, instagram.com ||

Postanite deo najgledanijeg rijalitija na našim prostorima, deseta, jubilarna sezona vas čeka!

Deveta sezona najgledanijeg rijalitija na našim prostorima "Elite" završena je, a pripreme za narednu, jubilarnu desetu sezonu, koja će biti još jača i spektakularnija od prethodne, uveliko su u punom jeku!

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Direktorka zabavnog programa TV Pink Milica Mitrović i objavila važne vesti i obavestila sve kako se mogu prijaviti za kasting za desetu sezonu!

Počinju prijave za ELITU 10, a da biste došli na kasting potrebno je da na mail elita@rtvpink.com pošaljete kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak.

Postanite deo najgledanijeg rijalitija na našim prostorima, deseta, jubilarna sezona vas čeka!

Autor: M.K.

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