Prijavite se za Elitu 10! Evo šta treba da uradite da biste došli na KASTING! (FOTO)

Postanite deo najgledanijeg rijalitija na našim prostorima, deseta, jubilarna sezona vas čeka!
Deveta sezona najgledanijeg rijalitija na našim prostorima "Elite" završena je, a pripreme za narednu, jubilarnu desetu sezonu, koja će biti još jača i spektakularnija od prethodne, uveliko su u punom jeku!
Direktorka zabavnog programa TV Pink Milica Mitrović i objavila važne vesti i obavestila sve kako se mogu prijaviti za kasting za desetu sezonu!
Počinju prijave za ELITU 10, a da biste došli na kasting potrebno je da na mail elita@rtvpink.com pošaljete kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak.
Postanite deo najgledanijeg rijalitija na našim prostorima, deseta, jubilarna sezona vas čeka!
Autor: M.K.