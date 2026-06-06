VAŽNO OGLAŠAVANJE MILICE MITROVIĆ: Počinju prijave za ELITU 10, pogledajte šta treba da uradite da biste došli na KASTING! (FOTO)

Ovo se čekalo!

Deveta sezona najgledanijeg rijalitija na našim prostorima primiče se kraju, a već počinju pripreme za narednu, jubilarnu desetu, koja će biti još jača i spektakularnija od prethodne!

Naime, na svom profilu na Instagramu oglasila se direktorka zabavnog programa TV Pink Milica Mitrović i objavila važne vesti!

Počinju prijave za ELITU 10, a da biste došli na kasting potrebno je da na mail elita@rtvpink.com pošaljete kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak.

Postanite deo najgledanijeg rijalitija na našim prostorima, deseta, jubilarna sezona vas čeka!

Autor: M.K.