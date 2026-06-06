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ON JE SRAMOTA JEDNA: Aneli duboko razočarana u Neria, smatra ga nezahvalnim, on ne želi da joj ćuti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kivna na njega!

Aneli Ahmić prokomentarisala je odnos Hane Duvnjak i Nerija Ružanjija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, kako gledaš na sve ovo? - upitao je Dača.

- Ne bih da detaljišem, ali ako Hana njemu nije oprostila, tj. on tako misli, kako onda mesecima unazad gledamo veliku ljubav Hane i Neria?! - upitala je Aneli.

- Je l' si razočarana? - upitala je Kačavenda.

- Pa eto, jesam. Sada je sve to krenulo da se priča, nije mi lako. On je ipak svojim postupkom dao svima za pravo da krive njih i njegovu majku, a moju sestru Situ, jer je sa trandžom otišao. Kada je Hana ranije govorila da te nema kod kuće, Sita te je tražila svuda - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo, sad potvrđuješ moju priču da me je Sita uhodila - kazao je Nerio.

- Sram da te bude. Hana je rekla da nisi tu tri dana. Sramoto jedna! Ti si jedna sramota! Moj brat te je kao dete gledao, samo da se nikada ne bi osetio da nemaš oca, da li je tako? - upitala je Aneli.

- Jeste, do moje desete godine je bilo tako - kazao je Nerio.

- Dok nije otišao u Sarajevo sa porodicom, ali je uvek tu bio za Neria. Ovo je sramota, kako se on ponaša. Vrata naše porodice su ti otvorena, to ti je porodica poručila kada sam ulazila. Što se Neria i Hane tiče, neka nastave da budu u toj priči i blamiraju se. Mene Uroš celo veče provocira da je Nerio pe*erčina - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Pink.rs

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