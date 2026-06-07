Nova pravila ponašanja: Asmin prekucao igricu ljubomore i posesivnosti, Maji udario šok zabrane! (VIDEO)

Više ništa ne prepušta slučaju!

Asmin Durdžić obavio je ozbiljan razgovor sa Majom Marinković u kojem joj je postavio nove zabrane i pravila ponašanja u vezi.

- Nemoj sad i flaminga i tebe da bacim u bazen. Moja devojka kad ja nisam tu može samo u pod da gleda. Moja devojka nema ni sa kim komunikaciju kad ja nisam tu - govorio je Asmin.

- Od sad tako - rekla je ona.

- U prolazu možeš ozbiljne teme, ali nema smeškanja. Ja to ne radim sa devojkama, a samo ozbiljne teme pričam - nastavio je on.

- Ne može, ti si sa svima povezivan - besnela je Maja.

- Nema drugova, nema dopisivanja, ja sam takav - rekao je on.

- Postao si mnogo surov, nisi bio takav na početku. Ja ispadam bolesnica, a ti si gori od mene - pričala je Maja.

- Ti si to znala. Ja ne ljubomorišem na frajere i ne gledam gde ti gledaš. Zamisli ja sa drugaricom da idem na piće? Odmah da znaš da ne može. Ja kad idem da radim ti ostaješ sa mojom sestrom - govorio je Asmin.

- Ne može, idem i ja - rekla je Maja.

Autor: A. Nikolić