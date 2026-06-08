Zavirio u njenu budućnost: Bora otkrio kakvu sudbinu Aneli čeka, evo šta je video! (VIDEO)

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Dok su intervjui sa Darkom Tanasijevićem u toku, Bora Santana i Aneli Ahmić odlučili su se za numerologiju i prognoziranje budućnosti.

- Joj Boro kako si me danas izblamirao - rekla je Aneli.

- Ovo ti je sada dobar mesec. Naićićeš na neku osobu u avgustu koja će ti se svideti ili s kojom ćeš nešto sudbinski osetiti. To je krajem avgusta i početkom septembra. - rekao je Bora.

- Rekao si da to može biti Filip - rekla je Aneli.

- rekao sam da može biti, ali ne radim nagažanja. Moraš malo da se pripaziš saobraćaja. sama stičeš novac, sama ćeš sve praviti kropz život i imaćeš nasledstvo - rekao je Bora.

- Pripazi se malo saobraćaja. Imaš karmički dug koji do 35 godine prolazi - rekao je Bora.

- Ja sam kroz život imala jednu grešku - rekla je Aneli.

- U ovoj godini ti je ta naplata dobrog ili lošeg.U ovoj godini će sve da ti se naplati. Ti si dosta blokirana ove godine. Prošla godina ti je bila vrhunska.Tvoj život su mediji htela to ili ne. Imaš dobru intuiciju. Možeš da se baviš muzikom. Ti imaš tu devetku koja uzima pozitivnu i negativnu energiju. Ti kad si sa pozitivnim ljudima ti si skroz druga osoba. Ovo ti je sudbinska godina. Šta ti je od sudbine podređeno tako će ti biti. Tebi je bilo suđeno da se sretneš sa Stanijom i Asminom. - rekao je Bora.

- Čime će se Nora baviti? - pitala je Aneli.

- Biće umetnica. Nešto sa rukama neka radi. Neki sportom treba da se bavi, neke borilaćke veštine - rekao je Bora.

Autor: Teodora Mladenović