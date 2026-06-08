Jedinstvena Brankica je dobar mentor, naučila je ćerku kako da IZVLAČI NOVAC: Uroš Stanić ne štedi reči na Đukićev račun, pa urnisao Sofiju i Terzu: Dokazao je da mu Barbara i porodica NIŠTA NE ZNAČE (VIDEO)

Razvezao jezik!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Maje Marinković i Asminu Durdžića, voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru porazgovarao sa Urošem Stanićem o svim aktuelnim temama.

- Uroše, mnogo se priča o tvojoj nominaciji, šta je to toliko zasmetalo Filipu Đukiću - pitao je Darko.

- Istina koju sam mu sasuo u lice, što se tiče komentarisanja, štede ga i prebacuju sve na žene. Treba još jače, a smetalo mu je to što sam rekao da pravi od žena hendikepe jer imaju decu, kao da nemaju pravo da imaju partnere. Kao da je u kamenom dobu, a ne u 21. veku gde je sve postalo okej, ima baš zatupljen stav. Ništa ne uradi konkretno, a daje prostora, to je njegova igranka. On je po meni utorak muškarac, slabić je jer nema herca da uđe s Aneli u odnos, nema snagu da iznese Aneli kao Aneli i probleme koje ima. Po tome vidim da je slab muškarac i da je plašljiv, da se muškarcima ne suprotstavlja - rekao je Uroš.

- Je l' u pravu Dača kada kaže da samo pijan muva devojke - pitao je Darko.

- Da, trezan nikome ne prilazi. Učešće mu se svelo na to da jede, spava i sek*ualno opšti s devojkama. Asmin ga je izvređao, nasrnuo na njega, a on ne sme da mu se suprotstavi, pa ide samo na Daču i na mene. Folirant, ne sviđa mi se njegovo ponašanje, a vidim da mu popuštaju kočnice i da pokazuje svoje pravo lice, polako ulazi u svađe

- Šta su Maja i Asmin jedno drugom novo rekli i o svojoj vezi - pitao je Darko.

- Rekli su istinu i ono što misle jedno o drugom, ja sam rekao Maji da joj ne treba veći neprijatelj od Asmina. Sve što su rekli je katastrofa, oni posle te svađe imaju brutalan se*s, pa prave nas budalama da su to rešili. Vidi se da im tolerancija, nepoštovanje i nepoverenje koje imaju je sve veće i veće, a da u odnosu ostaju zarad cilja. To je kada u inat uđeš u vezu zbog trećeg lica, Maja je ušla u inat Staniji i Filipu Caru, a on da osvoji Maju Marinković...Maja mi je postala krpa, ponižava se zarad ljubavi - rekao je Stanić.

- Ko je koga pikirao u odnosu Mine i Viktora i šta ćemo sa tim odnosom - pitao je Darko.

- Jasno je kao dan da je Mina ispala nefer i da ga je lagala, ali Viktor je nju oprao jer je govorio da ima traume od Mine, pa je privlači sebi. Slažem se da je Mina paćenica i da moli za muški polni organ, ucenjivala je i davala ultimatume, ali Viktor koji govori da ima stav, zadovoljava sebe time što sek*ualno opšti sa Minom i od nje pravi jeb*čicu. Viktor se igra sa Minom, mnogo je ponižava, tera cirkus i rijaliti - rekao je Uroš.

- Šta se to menja u odnosu Terze i Sofije - pitao je Darko.

- Sofija ga je klasično navukla, sposobna je, kao što je sposobna da navuče Daneta, Atmira Albu i ostalu klijentelu, sigurno ju je majka time učila, zato se Sofija bavi tim najstarijim zanatom...Jedinstvena njena majka Brankica je dobar mentor, dobro je naučila kako da radi posao, da izvlači novac od muškaraca. Koristi ga da joj bude potrčko, plus da se osveti da se pomiri sa njim posle Daneta i da ga isprosipa gov*ima. Utvrdili smo da njemu Barbara i porodica ništa ne znače - rekao je Uroš.

Autor: Nikola Žugić