Toša stigao sa MASKOM ZA RONJENJE, pa se obratio neposlušnim učesnicima: Skakaćete na glavu! (VIDEO)

I on ih upozorio, ali oni i dalje ne slušaju.

Robot Toša došao je u "Elitu 9" i to sa maskom za ronjenje i krenuo ka bazenu, a Uroš Stanić je odmah počeo da mu se žali.

- Ušao sam sa gumenom patkom i sa šeširom, okomile se na mene Aneli, Maja i Kačavenda, a ja nit znam da ronim nit znam da plivam. Ali i dalje dišem - rekao je Uroš.

Toša je potom došao do bazena i obratio se svima koji ne nose bubice.

- Vi ćete skakati na glavu, kad budete čuli koliko ste kažnjeni zbog nenošenja bubice. Hoćete li staviti više te bubice - rekao je Toša.

Autor: R.L.