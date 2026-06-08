Toša stigao sa MASKOM ZA RONJENJE, pa se obratio neposlušnim učesnicima: Skakaćete na glavu! (VIDEO)

I on ih upozorio, ali oni i dalje ne slušaju.
Robot Toša došao je u "Elitu 9" i to sa maskom za ronjenje i krenuo ka bazenu, a Uroš Stanić je odmah počeo da mu se žali.
- Ušao sam sa gumenom patkom i sa šeširom, okomile se na mene Aneli, Maja i Kačavenda, a ja nit znam da ronim nit znam da plivam. Ali i dalje dišem - rekao je Uroš.
Toša je potom došao do bazena i obratio se svima koji ne nose bubice.
- Vi ćete skakati na glavu, kad budete čuli koliko ste kažnjeni zbog nenošenja bubice. Hoćete li staviti više te bubice - rekao je Toša.
Autor: R.L.