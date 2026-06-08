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Na srcu si mi od 17. godine, ali... Lepi Mića se očinski obratio Mini, ona BRIZNULA U PLAČ KAO NIKAD! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će ga poslušati?

Sledeći veliki budžet Lepi Mića dao je Mini Vrbaški.

- Mina, veliki budžet, ti si meni ovde ne srcu od 17. godine - izgovorio je Mića, a Mina je odmah briznula u plač.

- Ti si mislila da ti želim loše, da te razdvajam od Viktora, ja sam te čak i vređao da bih te dozvao pameti, ali ništa nije pomoglo. U ozbiljnom si problemu koji možeš rešiti samo ti sine. Pismo Ivane i Borisa te nije opametilo, kad je rekao da ima 15 a ne sedam godina. Viktor ima 19 godina, ja njega ne razumem, on je došao sa ekskurzije pre petnaest dana, a ti sa njim planiraš, da ga digneš na tako ozbiljan nivo... Prestani sve ovo da radiš, da ga juriš, da ga ucenjuješ, prestani to da radiš - dodao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije sve to baš tako - rekla je Mina.

- Prestani, stavićeš mu nešto na šta nije spreman, napravićeš havariju. On može ovde da ima 100 devojaka, ne planiraj život sa nekim ko nije sazreo. Ti si lutka, možeš da imaš koga hoćeš, ti prosiš za gram emocija - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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