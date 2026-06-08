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Pitaćemo kevu kakva si na crevu! Dušica unakrsno zaratila sa Kačavendom i Matorom, ubacila u nitro: Baba na poziv! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos za crnim stolom!

Pošto je Dušica Đokić pričala o svojim medaljama u bodi bildingu, Matora ju je upitala i da li je i u plesu na šipki dobila neku medalju.

- Je l' nisi naučila nešto od mene na treningu - rekla je Dušica.

- Jesam, ali hoću i to drugo - rekla je Matora.

- Moraš još da smršaš za to - rekla je Dušica.

- I mi debele ga lomimo, evo drti dens kod Dj Denija u utorak ti i ja, čelendž - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde, evo ruke - rekla je Dušica.

- Pitaćemo kevu kakva si na crevu - rekla je Matora.

- Moja mama je živa i zdrava i jedva čekam da je vidim - rekla je Dušica.

- Voljno tuš kabina - rekla je Kačavenda.

- Možeš da mi poližeš ovu moju p*čku lepu. Neko te uvredi ti se up*šaš u gaće - rekla je Dušica.

- Važno da ti je majka živa, ajde pali tamo, nemoj da mi se unosiš, ne vrediš ti mojih komentara. Izlaziš odavde sa nularicom - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja imam kome da izađem napolje, a ti si baba na poziv - rekla je Dušica.

Autor: R.L.

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