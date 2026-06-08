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Ušla sam samo da rešim situaciju sa Asminom, a vi, SOCIJALNI SLUČAJEVI, me ne zanimate! Mića i Stanija opet OTKOPALI RATNE SEKIRE, seku rečima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

Lepi Mića je tokom podele budžeta Dači Virijeviću potkačio i Staniju Dobrojević.

- Dača je zbog tebe napadao Aneli, da bi njoj terao inat - rekao je Mića.

- To je laž, on je sa svima osim sa Asminom dobar - rekla je Stanija.

- On tebe nijednom nije ukanalio, kad te bude nazvao k*rvom, narkomankom, d*oljom - rekoa je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo dobri, ali ja bitke vodim sama, sama se branim, niko me nije branio - rekla je Stanija.

- Tvoj život je van, a svoje ponašanje u spoljnom svetu prebacujete ovde - rekao je Mića.

- Tako me navela situacija, ali meni je ovo život, ovo mi je životna situacija, samo sam ušla da Asminom rešim situaciju, a ostali socijalni slučajevi me ne zanimate - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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