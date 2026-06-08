Njega ne gledaju kao ološa, nego tebe! Mića detaljno raščlanio na činioce Sofiju Janićijević, da li je sada sve jasno?! (VIDEO)

Uvek nađe prave reči za sve.

Sledeći budžet Mića je podeliio Sofiji Janićijević, te ju je detaljno izanalizirao.

- Ti si ovde uvukla u probleme sve, svoju porodicu, svog bišeg dečka, nisi bila tačna i precizna, čupala si se, vadila, išla protiv istine, a voditelj ti kaže pitanje pet puta taj dan, moraš da kažeš: "Da, bilo je poljubaca, da bila sam u Skoplju", sve kako je bilo. Kažeš sve, a ne da prikrivaš nebitne stvari da ispadne ko zna šta. Sve što se radi legalno nije kriminal, da li je moralno, to je nešto drugo, nije moralno ni polupati stan, nije moralno ni popiti celu platu, ali nije ni krivično delo. Nije moralno da Dane ima devojku mladu pored sebe. Nije dobro ni za njega, ali nije ga osudio, ali tebe jesu, jer te gledaju kao ološa. Ja sam rekao i tebi i Terzi da ste istrajali u toj ljubavi, niko vas ne bi osudio, ali niste izdržali - rekao je Mića i dodao:

- Što se tiče drugarstva isto, ako si cinkara, drukara, ja to ne mogu da podržim. To šta ste ti Milena radile, vadite se kako znate, bile ste najbolje frendice, a sad se vidi da niste nikakve frendice. Znao sam da je braniš jer ste drugarice, mi nemamo druženje idilično, ali to je to - naveo je pevač.

Autor: R.L.