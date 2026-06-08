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I ti bi se prodala, ali neće niko da te kupi! Stanija i Advokatica u nikad ŽEŠĆEM SUKOBU, pljušte teške reči i žestoke uvrede! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Zatresle crni sto!

Stanija Dobrojević i Jovana Mitić advokatica započele su brutalnnu svađu tokom podele budžeta.

- Na psihijatriju p*čka li vam materina bolesna, na terapiju duševni bolesnici, u Lazu zalutali ste u rijaliti. Bolesnice, ugašena ti bubica. Džabe laješ - rekla je Stanija.

- Ovo je tužna teta, Lazare - rekla je Advokatica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gde se gasiš? Je l' ovako i u sudnici sa klijentima? Koga ti zastupaš bolesnice bolesna, mrš tamo. Muškarci me vređaju još ti ustala da vređaš. Dovedite nam psihijatre za ove slučajeve, daću od svog honorara - rekla je Stanija.

- Tužba za ovo - rekla je Jovana.

- Tuži mamu svoju, tuži službu vodovoda - rekla je Dobrojevićka.

- Ja svoju p*čku nisam prodavala, nisam radod*jka nego majka - navela je Advokatica.

- Ti bi prodala ali neće niko da je kupi - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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