AKTUELNO

Zadruga

Aneli poslala Miću u GLADIJATORE, a Staniji poručila da joj se SKINE S GRBAČE! Ivan ponovo na Ahmićkinoj strani! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kakvi preokreti!

Lepi Mića pokušao je da privede kraju svoju podelu budžeta, pa je nastavio o Staniji Dobrojević.

- Ponižavaš ljude, daješ sebi za pravo da kažeš ko je bitan ko je nebitan - rekao je Mića.

- Zvanično si postala predstavnik zvezda iz Malog Mokrog Luga. Mića kadropaćenik koji hoće da bude sa Stanijom u kadrom - rekao je Ivan Marinković

- Oni će me napraviti pobednicom, sedim ćutim i bodem im oči. Umesto da me ignorišu, sami me prave pobednicom - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Marljiva si, radna, pedantna, čista, poštuješ svoju porodicu, to cenim. Nisu mi jasni tvoji odnosi sa prijateljima koji su se poremetili. Od mene ti je srednji budžet - rekao je Mića.

- Nijedan muškarac u ljubavnom smislu me ne interesuje, ko hoće da se druži dobrodošao je. Terza mi je drug, kao i svaki drugi dečko u kući - rekla je Stanija.

- Idi na Bubanj Potok, šklopocijo, polovni automobili - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ivan priča a Aneli odobrava, zato ti kažem Aneli pazi šta pričaš - rekao je Mića.

- Idi u gladijatore - rekla je Aneli Mići.

Kako se Stanija ubacila, Ahmićka je i njoj odbrusila: "Skini mi se i ti s grbače".

Autor: R.L.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Pustite me da umirem na miru: Lukin otac jednom rečenicom dotukao sina, pa Aneli šokirala otkrićem Sandrine afere sa taksistom (60) (VIDEO)

Domaći

Izgubio si mene, izgubio si i Lanu: Sofi pogodila Mateju gde je najtanji, pa se pokajala što nije bila bliža sa Gastozom! (VIDEO)

Zadruga

Standžo, DOĐI! Aneli zove Dobrojevićevu da joj skine Maju s grbače! Ovo je hit! (VIDEO)

Domaći

Moli Boga da joj Ahmićke sjašu s grbače: Staniji pukao film, žestoko ispljuvala Situ i Aneli, pa nagazila Maju! (VIDEO)

Zadruga

Nedostaje joj Janjuš? Aneli se izolovala od ostalih učesnika, pa se zarobila u sopstvenim mislima! (VIDEO)

Domaći

On je prava životinja, svaka žena bi ga POŽELELA! Karleuša otvoreno hvalila Desingericin izgled, on u šoku! (VIDEO)