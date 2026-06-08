Aneli poslala Miću u GLADIJATORE, a Staniji poručila da joj se SKINE S GRBAČE! Ivan ponovo na Ahmićkinoj strani! (VIDEO)

Kakvi preokreti!

Lepi Mića pokušao je da privede kraju svoju podelu budžeta, pa je nastavio o Staniji Dobrojević.

- Ponižavaš ljude, daješ sebi za pravo da kažeš ko je bitan ko je nebitan - rekao je Mića.

- Zvanično si postala predstavnik zvezda iz Malog Mokrog Luga. Mića kadropaćenik koji hoće da bude sa Stanijom u kadrom - rekao je Ivan Marinković

- Oni će me napraviti pobednicom, sedim ćutim i bodem im oči. Umesto da me ignorišu, sami me prave pobednicom - rekla je Stanija.

- Marljiva si, radna, pedantna, čista, poštuješ svoju porodicu, to cenim. Nisu mi jasni tvoji odnosi sa prijateljima koji su se poremetili. Od mene ti je srednji budžet - rekao je Mića.

- Nijedan muškarac u ljubavnom smislu me ne interesuje, ko hoće da se druži dobrodošao je. Terza mi je drug, kao i svaki drugi dečko u kući - rekla je Stanija.

- Idi na Bubanj Potok, šklopocijo, polovni automobili - rekao je Ivan.

- Ivan priča a Aneli odobrava, zato ti kažem Aneli pazi šta pričaš - rekao je Mića.

- Idi u gladijatore - rekla je Aneli Mići.

Kako se Stanija ubacila, Ahmićka je i njoj odbrusila: "Skini mi se i ti s grbače".

Autor: R.L.