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Filip Đukić doživeo pomračenje: Pošizeo zbog odluke Lepog Miće, ide sa Aneli u izolaciju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovi nisu očekivali!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Lepom Mići u emisiji "Izbor potrčka" kako bi saopštio koga će da pošalje u izolaciju.

- Dame i gospodo, neka ustani Viktor, Mina, Sofija, Stanija, Boginja, Filip, Dušica, Nerio, Sandra Todić, Jovana pevačica, Terza, Aleksandra Jakšić - govorio je Mića,a onda saopštio da u izolaciju idu Aneli Ahmić i Filip Đukić.

- Da ne biste mene prozivali radite šta hoćete - dodao je Mića.

- On misli da sam ja budala i sad se vadi jer sam ga provalio. Bravo, sine, te gore sa nekim drugim - besneo je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mića igra neku igru. Ne mogu da se ljutim na njega jer znam da bismo Filip i ja kad tad otišli u izolaciju. Ne znam što se on ljuti, nećemo da imamo komunikaciju. Nema šta da mi bude drago da spavam na podu. Izolacija mi ne prija, ne prijaju mi nominacije - govorila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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