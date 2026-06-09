Sve vreme je sa mnom u komunikaciji! Mina se žalila na Viktora, Dragana je posavetovala: Izgledaš kao paćenik! (VIDEO)

Da li je sada stvarno presekla?

Mina Vrbaški pričala je danas svojim prijateljima na bazenu da je odvojila i novac od Viktora Gagića i da je sa njim definitivno kraj.

- Ja sam juče napisala spisak za sebe, on je ostavio pare na moj krevet. Ja sam napisala spisak dok se nismo posvađali i on je mislio da smo zajedno u budžetu, ja ga sad pitam je l' dao spisak, Mića ga pita, a on kaže: "Zar nije Mina predala", ja sam odvojila sve, kraj, neću da budem s njim u budžetu, a on da priča onako. Odvojila sam, pa nisam ja budala - rekla je Mina.

- Je l' ste pričali posle onog jutros - pitao je Filip.

- Ne, šta da pričam, šta mogu ja više da pričam? Očekuje da ima sve. Pre neki dan ja veš sređujem, on trenira, ja ga pitam da li će da jede, on klima glavom, a posle kaže da mu ja spremam hranu a i da ne zna. On je sve vreme sa mnom u komunikaciji - rekla je Mina.

- Ispadaš ludača, pravi od tebe ludu devojku, šta će tebi to, treba ti Viktor od 19 godina da te j*be u mozak, da izgledaš kao paćenik - rekla je Dragana.

Autor: R.L.