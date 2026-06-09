Viktor IZGOREO KAO LICNA zbog Mine, a onda mu se ukazala Stanija! Došla da ga izvuče iz agonije! (VIDEO)

Ponudila mu ruku prijateljstva.
Viktor Savić veoma se iznervirao kada je shvatio da Mina Vrbaški nije poslala njegov spisak za kupovinu u prodavnicu. On je otišao besan i seo na klupu, a onda je došla da ga smiri i uteši Stanija Dobrojević.
- Ne možeš tako, budi malo laganiji, iskuliraj se malo. Videla sam i sinoć kakav si bio, ako si izdržao devet meseci, izdržaćeš još par nedelja, pa šta god da bude, samo lagano - rekla je Stanija.
On je ostao da sedi na klupi potpuno potišten i slomljen.
Autor: R.L.