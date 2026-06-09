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Viktor IZGOREO KAO LICNA zbog Mine, a onda mu se ukazala Stanija! Došla da ga izvuče iz agonije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ponudila mu ruku prijateljstva.

Viktor Savić veoma se iznervirao kada je shvatio da Mina Vrbaški nije poslala njegov spisak za kupovinu u prodavnicu. On je otišao besan i seo na klupu, a onda je došla da ga smiri i uteši Stanija Dobrojević.

- Ne možeš tako, budi malo laganiji, iskuliraj se malo. Videla sam i sinoć kakav si bio, ako si izdržao devet meseci, izdržaćeš još par nedelja, pa šta god da bude, samo lagano - rekla je Stanija.

On je ostao da sedi na klupi potpuno potišten i slomljen.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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