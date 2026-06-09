Gledaju me kao da sam gola, prskaju me... Stanija se žali na učesnike da je ne žele na bazenu, neće se više tamo vraćati! (VIDEO)

Oseća se odbačeno.

Stanija Dobrojević i Dača Virijević su danas pričali na doku, a ona se žalila kako je na bazenu svi ogovaraju i prskaju.

- Znaš kako su me gledali na bazenu, osećam se kao gola, znaš kako, sve oči uprte u mene, prskaju me, ne znam ko me prska, ja u šoku, nisam bila 15 minuta - rekla je Stanija.

- I kažu komentator naše veze, pričaj kad treba da pričaš, zna se o kojim temama treba da raspravljaš - rekao je Dača.

- Evo sinoć su bili prva udarna tema, i šta su rekli - rekla je Dobrojevićka.

- On se opet zaleteo pesnicom, gde ćeš čoveče, opet mi uvredio oca - rekao je Virijević.

Autor: R.L.