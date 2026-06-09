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RUŽNI KEPEC! Aneli nastavlja da niže uvrede na Lukin račun, Dača uveren da je Vujovića udarila nervoza zbog Ahmićkine izolacije sa Filipom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzije sve veće!

Robot Toša došao je da razgovara sa pojedinim učesnicima, a Aneli Ahmić je nastavila da besni zbog svađe sa Lukom zbog čega se Janjuš umešao.

- Ne vrišti ženo, nije on životinja, ne moraš vikati na njega - rekao je Janjuš.

- Za sto dinara, za paradajz jedan. Od mene može dobiti krastavac, pa neka ga stavi - rekla je Aneli.

- Faca im se smrkla zbog potrčaka, nije im bilo dobro, zato opet počinje Luka temu o Filipu i njemu, nije mu dobro, zato ovo radi - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boli me k*rac za ovog ćelavog ružnog kepeca - rekla je Aneli.

Autor: R.L.

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