RUŽNI KEPEC! Aneli nastavlja da niže uvrede na Lukin račun, Dača uveren da je Vujovića udarila nervoza zbog Ahmićkine izolacije sa Filipom! (VIDEO)

Tenzije sve veće!

Robot Toša došao je da razgovara sa pojedinim učesnicima, a Aneli Ahmić je nastavila da besni zbog svađe sa Lukom zbog čega se Janjuš umešao.

- Ne vrišti ženo, nije on životinja, ne moraš vikati na njega - rekao je Janjuš.

- Za sto dinara, za paradajz jedan. Od mene može dobiti krastavac, pa neka ga stavi - rekla je Aneli.

- Faca im se smrkla zbog potrčaka, nije im bilo dobro, zato opet počinje Luka temu o Filipu i njemu, nije mu dobro, zato ovo radi - rekao je Dača.

- Boli me k*rac za ovog ćelavog ružnog kepeca - rekla je Aneli.

Autor: R.L.