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Kad tako promeni glas, ZALJUBLJEN JE! Bora otkrio da je Filip odlepio za Aneli, ona otkrila da joj MNOGO NEDOSTAJE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će preduzeti prvi korak?

Aneli Ahmić i Bora Santana pričali su sa Tošom o FIlipu Đukiću.

- Do neki dan sam se grlila sa njim, on se meni jako sviđa, kunem ti se. Sad sam depresivna. Fali mi - rekla je Aneli.

- I on je nervozan, rekao mi je, ide tamo u ćošak, ja ga pitao da li je zbog Aneli, a on mi nije ništa odgovorio - rekao je Bora.

- Jutros, ja sam spavala, on mi je nešto govorio, rekla mi posle Todićka da je poslao nju da me probudi, napravio je neki korak. Ne znam - navela je Ahmićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti znaš da se on tako dere tim njegovim glasom samo kad je zaljubljen, takav je sad imao glas, nije bio miran - dodao je Santana.

- Ne mogu ja njemu svaki put prva prilaziti, blam je, sramota je, ja dođem i zagrlim ga, šta sam postigla s tim. Ja nikad nisam bila agresivna prema njemu - rekla je Ahmićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Daj neku zamku da mu napravimo, neko pivo ispod jastuka. Težak je na hrani, ali nisam ja ta romantična, ne znam ja to - dodala je Ahmićka.

Autor: R.L.

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