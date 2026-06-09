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Jedno priča, drugo radi: Mina razotkrila Viktorove kvarne poteze, pa sve šokirala priznanjem o tajnoj poruci! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ni posle svega ne odustaje od njega!

Bora Santana saznao je da Mina Vrbaški pisala neke nove poruke Viktoru, a ona je odmah objasnila o čemu se radi.

- Opet si mu nešto pisala? - pitao je Bora.

- Ostavio je pare da za budžet, a ja sam namerno napisala spisak da vidim da li će da se skloni - govorila je Mina.

- Pa da ti imaš 5000, a on 3000 - smejao se Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ga pitala da li je nekome dao spisak, a on ćuti... Posle onoga svega sinoć govori kako sam psihopata, a hoće sa mnom da bude u budžetu. On kaže kako je uzimao spisak dok smo bili u svađi, a mene da boli k*rac. On priča kako nisam htela da izađem sinoć za njim kad mu nije bilo dobro. Napisala sam mu da vrati hranu u kutiju, da ga volim i da boli i ne prolazi. On se sa mnom ljubi, a onda govori da ga uhodim - pričala je Mina.

- Ma Mina, mi kad izađemo idemo zezanje. Neka me tuže, pa to traje tri godine i najjače advokate ću da uzmem. Ima na svako suđenje da idem da čujem ja o čemu se radi. Neću pripravnike, nego najjače advokate - rekao je Santana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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